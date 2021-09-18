Фестиваль дружбы народов Татарстана объединил этностартаперов и молодых дизайнеров

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Организованный в лагере «Мирас» Зеленодольского района Фестиваль дружбы народов РТ объединил производящих продукцию с этническим компонентом бизнесменов, использующих в своем творчестве национальные традиции дизайнеров одежды и активистов Молодежной ассамблеи народов республики.

Таким образом, отмечает пресс-служба Минмолодежи РТ, на одной площадке параллельно проходят три события: «ЭтноСтартапФорум», фестиваль молодых дизайнеров и слет представительств Молодежной ассамблеи. Главная задача мероприятия — создать молодежную площадку для актуализации знаний о культуре и традициях народов, проживающих на территории России и Татарстана.

Фото: © пресс-служба Минмолодежи РТ

В рамках фестиваля организованы мастер-классы «Продвижение этнопродукции» и «Вклад этнобизнеса в развитие общества», работа с кураторами, встречи по темам «Бизнес по-взрослому: как справиться со страхом неудач», «Основные ошибки ремесленника. Как из хобби перейти в бизнес» и ряд других, а также воркшопы.

Приветствуя собравшихся, министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов обратил внимание на активную работу ассамблеи над гармонизацией межнациональных отношений. «Молодежная ассамблея народов Татарстана сегодня один из ключевых генераторов новых интересных проектов в этноформате», — подчеркнул он.

Фото: © пресс-служба Минмолодежи РТ

В ассамблею входят 30 молодежных национальных движений, она имеет представительства в 20 районах Татарстана. Организация реализовала более 60 онлайн- и офлайн-проектов, привлекая молодежь не только со всей республики, но и из других регионов России.

«Нам важно, чтобы национальное были популярным среди молодежи. Здорово, что молодежь активно вовлечена в это сама. <…> мы видим, насколько актуальными и востребованными среди молодежи могут быть музыка, одежда, аксессуары с этническим компонентом», — дополнительно прокомментировал идеологию фестиваля глава Минмолодежи.

Фото: © пресс-служба Минмолодежи РТ

«А сегодня мы в новом лагере „Мирас-Наследие“. Благодаря поддержке Президента Республики Татарстан принцип „Национальное — актуальным“ теперь реализуется и в молодежной инфраструктуре», — заключил он.

Инициаторами проведения Фестиваля дружбы народов Татарстана стали молодежные национально-культурные организации Молодежной ассамблеи народов РТ. Поддерживает организацию мероприятия Министерство по делам молодежи республики.