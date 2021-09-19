Фестиваль документального кино Beat Weekend-2021 пройдет на нескольких площадках Казани

В Казани пройдет блок ежегодного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend. В этом году в татарстанской столице проект развернется на нескольких площадках. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель директора Национальной библиотеки РТ Табрис Яруллин.

«Организаторам проекта не хотелось, чтобы обширная программа проходила лишь на одной площадке города. Хотелось, чтобы фестивальная история развернулась в нескольких точках, чтобы каждый смог найти то, что ему больше по вкусу. Учитывая, что в этом году планируется широкая образовательная программа, в числе которых творческие встречи, вечеринки и паблик-ток», – поделился Яруллин.

Он отметил, что более подробно мероприятия будут анонсированы чуть позже.

Фестивальная программа города пройдет в «Каро Кольцо», а также в Национальной библиотеке РТ, Центре современной культуры «Смена» и арт-пространстве Werk.

Кинофорум будет открыт 12 октября в Национальной библиотеке, где на суд зрителям будет представлен фильм «Моби». В картине знаменитый диджей 90-х повествует о своей творческой деятельности, сложностях жизни, с которыми ему пришлось столкнуться, а также о своем становлении как личность.

В программу Beat Weekend также вошли семь зрительских хитов Beat Film Festival — документальные фильмы о людях и явлениях, которые оказывают свое влияние на развитие современной культуры. Среди них биография великого финского архитектора Алвара Аалто («Аалто»), история культовых кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана («Майкл и его “джорданы”»), личный взгляд на электронную революцию от ее пионера – продюсера и диджея Лорана Гарнье («Лоран Гарнье: Электрошок»), драма о легендарном скейтбордисте 90-х, чью жизнь изменила катастрофа («Шрамы Али Булалы»). Зрители фестиваля также смогут увидеть ленту о том, как самые разные жители Нью-Йорка ищут любовь и не только в дейтинг-приложениях («В поиске»), и исследование русской визуальной культуры («Лепота»). В день открытия фестиваля некоторые киноленты программы станут доступны онлайн на платформе КиноПоиск HD.

Новшеством проекта этого года станут показы фильмов-победителей Национального конкурса Beat Film Festival. В программу войдут фильмы «Чиллнобыль» Пабло Рохасом Кастильо, «Трещины» Паши Никифорова, «Крос» Глеба Середы.

Beat Weekend впервые представит своим зрителям киноленты о предпринимателях, не побоявшихся создать собственное дело, которое имело огромный резонанс. Все они созданы по результатам опен-колла кинофестиваля.

Помимо показов, в рамках проекта будут проведены спецсобытия, в числе которых вечеринки и паблик-токи.

Beat Weekend развернется в Казани с 12 по 20 октября.