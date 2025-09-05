Фестиваль добрососедства: Казань отпраздновала преображение своих дворов

Фото: © «Татар-информ»

Казанский парк «Крылья Советов» превратился в центр притяжения для множества жителей столицы Татарстана, собравшихся на фестиваль добрососедства «Наш двор». Это событие стало не только ярким праздником, но и площадкой для подведения итогов пятилетней работы по благоустройству, которая кардинально изменила облик муниципалитетов и качество жизни горожан.

Фестиваль, посвященный итогам одноименной программы, продемонстрировал, как совместными усилиями власти и жителей можно создавать комфортное, безопасное и уютное пространство для жизни. Гости праздника активно делились впечатлениями, рассказывая, как преобразились их дворы и что еще значимого произошло в республике за последние пять лет.

Присутствующий на мероприятии член местного политического совета партии «Единая Россия» Ренат Шамсутдинов поделился своим видением значения программы: «Программа «Наш двор» – это программа Рустама Минниханова. Она продолжается пять лет, и за это время только в нашем Авиастроительном и Ново-Савиновском районах было отремонтировано 217 дворов. В этом году мы дополнительно благоустраиваем еще 38. Это означает, что почти 1000 семей получили возможность проводить время в комфортных и безопасных условиях, играть с детьми, заниматься спортом. Ведь именно с благоустроенного двора начинается день, и видеть его ухоженным – это огромное удовольствие. Важно, что эта работа проводится в тесном диалоге с жителями, они принимают активное участие на всех этапах».

В свою очередь представитель республиканского актива, депутат Госсовета РТ Фанис Нурмухаметов пригласил всех желающих к участию в ярмарке: «Мы вместе с людьми создавали и продвигали этот проект, именно жители были двигателем нашего роста, ради них мы и работаем. Здесь также проходит замечательная ярмарка наших школьников, не уходите с пустыми руками!»

Член Штаба общественной поддержки Дамир Нургалиев указал на масштаб достигнутого: «Сегодня мы находимся в парке «Крылья Советов», подводя яркие итоги большого Фестиваля добрососедства программы «Наш двор». Важно отметить, что на территории всей Республики Татарстан обновлено больше 5000 дворовых пространств. Самое главное – вся эта колоссальная работа была сделана при активном участии самих жителей».

Рядом с площадками фестиваля добрососедства работали пикетные палатки «Единой России». Представитель республиканского актива, депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов разъяснял интересующимся программу «Единой России», а агитаторы раздавали агитационные материалы в поддержку кандидата от «Единой России» на должность Раиса РТ Рустама Минниханова.

Кульминацией фестиваля стала церемония награждения. Благодарственными письмами от имени Рустама Минниханова оказались отмечены жители многоквартирных домов, проявившие особую активность в реализации программы «Наш двор».

Среди награжденных была и Наталья Сидоренко, исполняющий директор детского центра творчества в Ново-Савиновском районе.

«Мы активно проводили голосование, собирали мнения жителей, участвовали в планировании и проектировании детских площадок, чтобы нашим детям во дворе было максимально комфортно и удобно. Также для комфорта мы планируем разместить автостоянки. Мне очень понравилось участвовать в таком проекте, и мы будем продолжать работать над ним вместе», – рассказала Наталья Сидоренко

Сразу после торжественной части для гостей фестиваля выступил ансамбль фольклорной музыки Айдара Файзрахманова и творческие коллективы КДК имени В. И. Ленина. Концертная программа прошла в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Результаты программы «Наш двор» затронули почти 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей. Были благоустроены 5174 дворовые территории. С инициативой о создании программы «Наш двор» по благоустройству и обновлению дворов в 2019 году выступила «Единая Россия».

Программа была запущена в 2020 году по поручению Президента РТ Рустама Минниханова (с 2023 года – Раиса РТ). Он поддержал идею и поручил партии обсудить с жителями стандарты обустройства придомовых территорий. Пять лет Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» реализует республиканскую программу «Наш двор», аналогов которой нет в других регионах. Она соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Айнара Эминова