«Фестиваль добра и эмоций»: в Казани пройдет гала-концерт «Возьмемся за руки, друзья!»

Гала-концерт XVI фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Возьмемся за руки, друзья!» пройдет 19 декабря в ДК им. Саид-Галиева в Казани. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

«Фестиваль проводится с 2008 года, это такая "вишенка на торте" добрых дел района. В преддверии нового года состоится 16-ый фестиваль "Возьмемся за руки, друзья", который давно перерос масштаб районного мероприятия. Сейчас это уже республиканский фестиваль для особенных детей с приглашенными и гостями. Есть заявки из регионов, к примеру, из Ханты-Мансийска. Раньше это был только детский фестиваль, но воспитанники выросли. Растет не только географический охват, но и возрастной состав участников», — рассказал он.

Спикер отметил, что благодаря фестивальному движению с его участниками происходят настоящие чудеса. На сцене они раскрывают свои таланты и демонстрируют неограниченные возможности.

«Это история про то, что каждый из воспитанников благодаря творчеству и искусству открывает новые способности. А кто-то даже учится говорить. К примеру, пять лет назад ребята с трудом выходили на сцену, передвигались на колясках. Они с трудом произносили звуки, а буквально спустя два года начали петь. И таких удивительных историй много», — отметил Фатхутдинов.

Ежегодно в отборочных этапах фестиваля принимают участие около тысячи человек, большая часть из которых — дети-сироты, воспитанники домов-интернатов и специальных учреждений Татарстана.

«Фестиваль — это история про добрых людей, которым небезразлично, что происходит вокруг. И добрых друзей у нас немало, это наш депутатский корпус. В преддверии Нового года мы стараемся исполнить желания и мечты каждого участника. Девиз фестиваля — Мечты сбываются!» — добавил спикер.

Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина сообщила, что за годы проведения фестиваля количество учреждений, принимающих в нем участие, увеличилось с трех до 33.

«Но ту атмосферу добра, которая царит на фестивале, не передать цифрами. Это настоящее царство добра, счастливые лица детей, яркие эмоции и искренние улыбки. К этому невозможно остаться равнодушными. Дети стараются выступить, преодолевая себя. Дети с ОВЗ имеют безграничные таланты и любовь к жизни, внутреннюю силу и заряжают этим весь зал», — сказала Маврина.

Фестивальное движение способствует интеграции ребят с ограниченными возможностями в общество. У детей появляются новые знакомые и друзья, они с нетерпением ждут новых творческих встреч.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявлял, что отношение к людям с особенностью по здоровью — это показатель зрелости общества, человеческой, гражданской ответственности.

«Я не раз говорил и хотел бы повторить: отношение к людям с особенностью по здоровью — так во всем мире считают — это показатель зрелости общества, человеческой, гражданской ответственности. Мы видим, что в современной России это отношение изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону. Общество, государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью, не пытаются отвернуться или закрыть глаза, а, напротив, уделяют этим темам все больше и больше внимания», — сказал тогда российский лидер.