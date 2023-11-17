Фестиваль для ветеранов РТ «Балкыш» посвятят 79-летию Великой Победы

Фото: © «Татар-информ» / Солтан Исхаков

VIII Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей «Балкыш» для ветеранов РТ в этом году посвятят 79-летию Великой Победы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали представители оргкомитета фестиваля.

«В октябре у нас стартовал отборочный этап в районах. Он продлится до февраля 2024 года. Фестиваль охватит все районы. За годы проведения фестиваля к этому движению присоединились более ста тысяч представителей старшего поколения. Такие показатели радуют», – ознакомил журналистов с масштабом мероприятия председатель Республиканского Совета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ, заместитель председателя оргкомитета фестиваля «Балкыш» Хабир Иштиряков.

Он также отметил, что организаторы в этом году намерены требовать четкого выполнения пунктов положения фестиваля, и не допустить, чтобы на зональные туры коллективы и исполнители приезжали, минуя отборочный этап. Также Иштиряков опроверг информацию о том, что участники прошлых фестивалей не допускаются к участию в этом году.

«Кто это придумал? Такого правила нет. Участвовать может каждый желающий. Единственное условие - он должен быть пенсионного возраста. Других ограничений нет», – пояснил спикер.

Фото: © «Татар-информ» / Солтан Исхаков

На пресс-конференции также приняли участие министр труда и соцзащиты РТ, член оргкомитета фестиваля «Балкыш» Эльмира Зарипова, заместитель директора - руководитель службы радиовещания ВГТРК «Татарстан» Тауфик Сагитов, руководитель народного вокального ансамбля «Гармония» и хора ветеранов при местной организации ветеранов Альметьевского района Галина Бибанина.

Зональный этап фестиваля «Балкыш» пройдет в марте и апреле в Казани, Альметьевске, Челнах, Кукморе, Буинске, Арске и Алексеевском. Лауреатов пригласят выступить на Гала-концертах, которых ожидается три: в апреле пройдет концерт, посвященный 79-летию Победы, в конце мая - Дню России, в октябре концерт приурочат к Декаде пожилых людей. Ввиду большого числа лауреатов возможна организация дополнительного Гала-концерта.

Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей «Балкыш» для ветеранов РТ проходит раз в два года. Фестиваль проводится при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, муниципальных властей, профильных министерств и ведомств. Оргкомитет возглавляет председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Регина Габдрахманова