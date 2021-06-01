Фестиваль детского творчества «Поверь в себя» собрал триста юных дарований в Лаишеве

Сегодня в Лаишевском районе Татарстана состоялся республиканский фестиваль детского творчества «Поверь в себя». В нем приняли участие около 300 детей в возрасте от четырех до 18 лет, среди которых были и дети-сироты.

Творческие номера на сцене районного Дома культуры представили жители Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Мензелинского, Чистопольского, Зеленодольского, Нижнекамского, Рыбно-Слободского и Лаишевского районов. Среди них были и настоящие маленькие звезды: участница пятого сезона «Голос. Дети» Олеся Машейко, финалист шоу «Ты супер!» Данила Новиков, представители Академии Игоря Крутого и другие.

Цель фестиваля — раскрыть таланты детей, дать им возможность выступать на различных сценических площадках с известными творческими коллективами, прививать любовь к искусству.

Организатор фестиваля и директор АНО «Поверь в себя» Айсылу Чижевская поблагодарила за поддержку объединение женщин-депутатов Государственного Совета Татарстана «Мәрхәмәт — Милосердие» и главу Лаишевского района РТ Ильдуса Зарипова.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова отметила, что это третий такой фестиваль по счету, но первый по значимости. Он способствует раскрытию талантов детей — независимо от их возраста и состояния здоровья.

«Есть районы, которые особо любят детей, которые особо готовы поддержать каждого, которые особо знают, что детям нужна помощь. И сегодня это, конечно же, территория Лаишевского района. Ильдус Фатихович, в вашем районе много объектов социальной направленности, и вы не только сегодня, но каждый день помогаете тем, кто в этом нуждается. Спасибо вам, лаишевцы, что вы у нас такие добрые, щедрые и созидательные!» — сказала Татьяна Ларионова.

Ильдус Зарипов поблагодарил за прекрасный праздник всех, кто дал ему состояться.

«Сегодня в нашем районе самая прекрасная делегация Госсовета — женщины депутаты. Я благодарю сегодня всех, кто помог этому фестивалю состояться, принял участие — детей, педагогов, наставников! Наша главная задача, чтобы дети были счастливы, имели светлое будущее», — подчеркнул Зарипов.

Фестиваль проводится в третий раз при поддержке Министерства образования и науки РТ, Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ, Министерства культуры РТ, Министерства по делам молодежи РТ, а также других ведомств и организаций.

Фотографии предоставлены пресс-службой Лаишевского района РТ.