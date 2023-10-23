Юбилейный «День первокурсника» в Казани соберет свыше 3 тыс. участников

С 9 по 14 ноября в Казани пройдет городской этап фестиваля «День первокурсника». В этом году событие празднует юбилей – ему исполняется 30 лет, рассказала на деловом понедельнике председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

«Городской этап фестиваля начнется с 9 по 14 ноября и объединит 3 тысячи первокурсников из 30 образовательных организаций», – сказала она.

Загидуллина добавила, что гала-концерт пройдет 25 ноября в УНИКСе. По ее данным, за годы проведения праздника его участниками стали более 1 млн студентов Казани.