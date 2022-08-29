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Общество
29 августа 2022  17:15
Евгения Кожеева

Фестиваль цветов и IOWA: в Челнах готовятся праздновать День города и республики

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Завтра, 30 августа, во всех трех районах Набережных Челнов состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики Татарстан и Дню города.

На проспекте Хасана Туфана от проспекта Чулман до улицы Раскольникова с 10 часов начнется фестиваль цветов «Акварель-2022». 

Немного позднее, в 11 часов, на ипподроме стартуют конноспортивные состязания и соревнования по борьбе кореш. А на бульваре Энтузиастов челнинцы и гости города смогут ознакомиться с выставкой репродукций художников республики.

С 17 часов на майдане парка Прибрежный театрализованная программа «Любимый Татарстан» откроет вечернюю часть праздника. Хедлайнером торжеств в Автограде станут звезды российской эстрады — группа IOWA. Также в Челнах выступит заслуженная артистка РТ Иркә

По традиции празднества завершатся салютом, который запланирован на 21 час.

#день республики татарстан #Набережные Челны
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