Фестиваль «Буа Раштуа» собрал гостей со всей России и ближнего зарубежья

Фото: Рустем Ахмадуллин

С 5 по 7 января в Буинском государственном драматическом театре прошел фестиваль «Буа Раштуа», на котором коллектив драмтеатра представил часть своих премьерных спектаклей.

Учреждение открыло свои двери для гостей из Баку, Москвы, Санкт-Петербурга, Мичуринска, Липецка, Салавата, Чебоксар, Йошкар-Олы, Иваново, Кинешмы, Челябинска, Екатеринбурга, Уфы и других городов и регионов страны.

Фото: Рустем Ахмадуллин

В течение нескольких дней на базе театра проходили читки новых пьес, инсценировки четырех спектаклей.

Лаборатория работала при поддержке театрального критика Александра Вислова из Москвы и театрального эксперта Нияза Игламова из Казани.

Мероприятия помогли участникам события ознакомиться с новшеством в театральных постановках.

Фото: Рустем Ахмадуллин

Кульминацией мини-фестиваля стало новогоднее представление «Буа Раштуа» («Буинское Рождество»), которое состоялось сегодня, 7 января, на сцене Буинского театра, где можно было увидеть инсценировки, услышать шутки, душевные и зажигательные песни на татарском, мордовском, русском и чувашском языках.

Народный артист РТ, руководитель Буинского театра Раиль Садриев отметил, что многонациональный Буинский район издавна славился своей дружбой. «Вот и сегодня этот праздник рождества мы празднуем вместе закрытием мини-фестиваля „Буа Раштуа“», — сказал он.

Фото: Рустем Ахмадуллин

Напомним, в декабре прошлого года Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия нового здания Буинского драматического театра. В бывшем Доме культуры появились два новых зрительных зала, установлено самое современное звуковое и световое оборудование.