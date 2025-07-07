Фестиваль «Большой семейный пикник» пройдет 12 июля в Горкинско-Ометьевском лесу

В столице Татарстана в субботу, 12 июля, пройдет фестиваль «Большой семейный пикник», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по делам молодежи Казани Динар Сайфуллин на деловом понедельнике.

«Это особый праздник, посвященный ценностям истинной любви, преданности и семейного единства», – рассказал Сайфуллин.

Фестиваль стартует около контейнерного центра Cube в Горкинско-Ометьевском лесу в 13:00 и продлится до 20:00. Докладчик напомнил, что в прошлом году этот фестиваль собрал более 20 тыс. жителей и гостей Казани.

Программа фестиваля в этом году будет включать четыре основные зоны: главную сцену, лекторий, маркет и активности. По словам зампредседателя комитета, в зоне активности пройдут мастер-классы и разнообразные игры для детей и подростков. Также здесь запланированы встречи с психологами центра «Доверие», причем в трех форматах. Это проект «Выслушаем», сессии с детским психологом и проект «Аудиопсихолог».

В зоне лектория пройдут образовательные лекции от различных спикеров о построении отношений в семье и способах справляться со стрессом, а также о развитии SMM и пиаре детских организаций. Для молодежи здесь также проведут встречи знакомств в формате быстрых свиданий.

Сайфуллин добавил, что у входа на площадку фестиваля участникам, которые находятся в поиске своей второй половинки, будут раздавать зеленые браслеты. «И уже в дальнейшем они смогут познакомиться с другими участниками, у которых также будет зеленый браслет», – подчеркнул чиновник.

В зоне маркета участники смогут увидеть изделия казанских мастеров и самозанятых. Всего будет представлено 30 стендов с различным ассортиментом.

В свою очередь на главной сцене пройдет концертная программа с участием лучших молодых диджеев, известных кавер-групп и детских творческих коллективов. С 14:00 для всех гостей проведут зумбу, а в 15:00 свои номера покажут победители и призеры фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Хедлайнерами праздника станут артистка BEKU и диджей Bubblegum.