Фестиваль бэби-театров «Ләкләк» в Мензелинске откроется постановкой театра «Экият»

Фестиваль бэби-театров «Ләкләк» в Мензелинске откроет постановка театра кукол «Экият» «Приключения пингвиненка Пинка» Альбины Галиуллиной. Об этом «Татар-информу» рассказали в театре кукол.

Первыми на сцену Мензелинского государственного татарского драматического театра им. С.Амутбаева выйдут всего два артиста, занятые в этом спектакле, — супруги Эдгар и Ирина Гайнуллины. Они покажут веселую, яркую и динамичную музыкальную постановку для малышей от 8 месяцев до 3 лет, премьера которой состоялась в 2020 году.

«Это интерактивный спектакль, где ребенок познает мир в ощущениях, красках, звуках. Дети на протяжении всего спектакля будут являться непосредственными участниками действия», — рассказали в театре.

Режиссерами-постановщиками спектакля выступили Айвар Гимаев, Евгения Кладова, художником-постановщиком Елена Ильина.

С 30 ноября по 2 декабря Мензелинский государственный татарский драматический театр им.С.Амутбаева впервые в Татарстане проводет I Всероссийский фестиваль бэби-театров.

Спектакли для малышей покажут театральные коллективы из Москвы, Казани, Ижевска, Тольятти, Набережных Челнов, Мензелинска. Московские театральные критики Варвара Коровина, Анна Казарина, Наталия Каминская, Нияз Игламов из Казани оценят спектакли, проведут лекции, мастер-классы.