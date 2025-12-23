Фестиваль «Ars Aeterna: Таланты на взлете» завершился гала-концертом в театре Камала

Гала-концерт Фестиваля «Ars Aeterna: Таланты на взлете» прошел 19 декабря в Восточном зале нового здания Татарского государственного академического театра имени Г. Камала.

Шедевры музыкальной классики – концерты А. Вивальди, В. А. Моцарта, сочинения Ж. Бизе, П.И. Чайковского – и музыка татарских композиторов прозвучали в исполнении оркестра Театра имени Г. Камала под управлением Ильназа Дудкина.

Солистами концерта стали молодые талантливые исполнители: музыканты Центра «Идиллия Арт» Яков Асташин (скрипка), Аделия Зарифуллина (фортепиано), Диляра Набиуллина (сопрано), приглашенный солист Алмаз Багабиев (флейта).

5 юных участников из других городов Республики также получили ценный творческий опыт, выступив на сцене Театра имени Г. Камала:

– Кунафина Раяна (скрипка, ДМШ №4, г. Набережные Челны, класс Т.А. Сторонкиной);

– Галимова Жасмин (флейта, ДМШ № 3, Набережные Челны, класс Е.С. Собяниной);

– Гиззатуллина Азалия (скрипка, Нижнекамский музыкальный колледж, класс Р. Ф. Шайхулмардановой)

– Ахмадиев Камиль (баян, Джалильская ДМШ имени М.Г.Юзлибаева, Заслуженного работника культуры РТ Р.М.Юзлибаевой)

– Хуснуллин Карим (баян, ДМШ №1, г. Альметьевск, класс Л. Р. Шайдуллиной)

В концерте принял участие казанский коллектив – Сводный инклюзивный хор «Трамплин» (в составе: воспитанники интернатов для детей с ОВЗ №4 и №7; хор ДМШ №3 имени Р. Яхина), художественный руководитель – Анна Кутепова. В качестве солистки выступила ученица ДМШ №3 имени Р. Яхина Камиля Галимбекова.

Концерт стал достойным завершением проекта, объединив молодых музыкантов из разных городов.

Проект реализован с использованием гранта ПАО «Татнефть»