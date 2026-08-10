Ферзь Кузя в «Сибири», Ларионов в СКА, Бландизи для СЮ: что на летнем рынке КХЛ

За месяц до старта сезона КХЛ трансферный рынок продолжает кипеть. «Сибирь» подписала «ферзя» Евгения Кузнецова, СКА взял на просмотр Игоря Ларионова-младшего за 50 тысяч рублей в месяц. Между этими событиями — возвращение Кныжова и Мироманова в СКА, а еще неоднозначный обмен Джозефа Бландизи. О них — на «ТИ-Спорте».





Фото: ska.ru

Кузнецов — в «Сибири»: «ферзь» для Новосибирска

Главная трансферная бомба лета наконец упала. Новосибирская «Сибирь» официально объявила о подписании Евгения Кузнецова. 34-летний форвард, обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира, заключил однолетний контракт.

Интрига сохранялась до последнего. «Трактор», родной клуб Кузнецова, вел активные переговоры, но опоздал. Как стало известно, форвард дал устное обещание генменеджеру «Сибири» несколькими неделями ранее и не стал его нарушать. В стане «снеговиков» Кузнецову отводят роль не только ведущего бомбардира, но и наставника для молодой атаки.

Генеральный директор клуба Лев Крутохвостов заявил, что молодым нападающим будет чему поучиться у Евгения, ведь он — настоящий и признанный мастер. Сам Кузнецов в видеообращении фанатам подтвердил: «Как сказали, что следующее подписание — это будет ферзь. Получается, что я ферзь, так назвали, значит, буду ферзем».

Однако этот переход мог случиться и раньше, и в другом месте. Агент игрока Шуми Бабаев в интервью «РБ Спорт» раскрыл неожиданную деталь: «Если бы в „Нефтехимике“ нашли еще немного денег, мы бы давно заключили контракт, и он бы месяц назад был игроком команды». По словам агента, нижнекамцы были одним из первых вариантов, но разница в бюджете оказалась критичной. В итоге «Сибирь» усилилась главным свободным агентом рынка, оставив с носом «Трактор» и «Нефтехимик».

Евгений Кузнецов Фото: hcsalavat.ru

По информации «Спорт-Экспресса», оклад хоккеиста в «Сибири» составит 35 миллионов рублей, еще 32 он сможет заработать в виде бонусов за достижение различных показателей по набранным очкам. Кузнецов — воспитанник «Трактора». Также он играл за «Металлург», СКА, «Каролину» и «Вашингтон».

СКА продолжает перестраивать состав: возвращение Кныжова, обмен Бландизи и усиление защиты Миромановым

СКА объявил о подписании 28-летнего защитника Николая Кныжова. Контракт рассчитан на два сезона. Кныжов уже выступал в системе СКА с 2016 по 2019 год, но провел лишь три матча в КХЛ. Затем он уехал в НХЛ, где за пять сезонов в «Сан-Хосе Шаркс» отыграл 81 матч, набрав 12 очков. В армейском клубе рассчитывают, что опыт игры за океаном поможет Кныжову закрыть проблемы в обороне.

СКА также расстался с 32-летним канадским нападающим Джозефом Бландизи, обменяв его в «Салават Юлаев». Взамен питерцы получили права на вратаря Даниила Тарасова, который выступает в системе «Детройта» из НХЛ. Это классический дальний прицел армейцев.

Бландизи перешел в СКА летом 2025 года. В прошлом сезоне он провел за армейцев 62 матча в регулярном чемпионате, набрав 29 очков (12+17), а в плей-офф отметился двумя голами в четырех играх. Однако в клубе посчитали, что легионер не оправдывает ожиданий, несмотря на зарплату в 50 млн рублей. В Уфе канадцу предстоит доказывать свою состоятельность уже в новом коллективе, хотя это решение странное. Легионер должен играть ведущую роль, а в «Салавате» он рискует оказаться в нижних звеньях.

Финансовые детали сделки добавляют ей пикантности. По информации Михаила Зислиса, СКА не просто обменял Бландизи, но и доплатил «Салавату» 30 миллионов рублей, чтобы уфимцы взяли на себя его зарплату в 50 миллионов. Для «Салавата» этот шаг — способ дотянуть до нижнего порога зарплат, а для Бландизи, возможно, лишь промежуточная остановка: эксперты уже связывают его будущее с «Автомобилистом».

Интерес к канадцу также проявлял астанинский «Барыс», который был готов принять игрока, но рассчитывал получить от СКА денежную компенсацию. Однако сделка с казахстанским клубом не состоялась.

Еще одним усилением стал защитник Даниил Мироманов, контракт с которым рассчитан до конца сезона-2027/28. Для 29-летнего хоккеиста это возвращение в систему СКА — он уже находился в клубе в сезоне-2019/20, но тогда играл за фарм-команду в ВХЛ. После этого через «Сочи» Мироманов уехал в Северную Америку, где выступал за системы «Вегаса» и «Калгари», проведя в НХЛ 94 матча.

Джозеф Бландизи Фото: ska.ru

В прошлом сезоне он набрал 38 очков в 76 матчах за фарм-клуб «Калгари» в АХЛ. При росте 193 см Мироманов остается атакующим защитником — активно подключается вперед и обладает сильным броском. Бывший тренер СКА Сергей Черкас высоко оценил этот переход: «Что касается Мироманова, это неплохой защитник. Думаю, он будет играть в основном составе».

СКА дает шанс Ларионову-младшему: пробный контракт за 50 тыс. рублей

Питерский клуб продолжает точечно закрывать вопросы по составу. Вслед за громкими сделками СКА подписал пробный договор с 27-летним нападающим Игорем Ларионовым-младшим.

По информации «Спорт-Экспресса», за месяц он заработает 50 тыс. рублей. Сумма символическая — это классический просмотровый контракт, который позволяет клубу оценить состояние игрока без долгосрочных обязательств.

В прошлом сезоне Ларионов-младший сыграл 24 матча в КХЛ за петербургский клуб и набрал 6 (2+4) очков. Из-за проблем со спиной он не играл с середины декабря. Сообщалось, что хоккеист перенес операцию в США. Всего в КХЛ форвард провел 151 игру за «Куньлунь», «Торпедо» и СКА, забросил 22 шайбы и отдал 57 результативных передач.

Главный вопрос — не в деньгах и не в классе игрока. Как заявили в клубе, пробный контракт подписан потому, что руководство и тренерский штаб хотят увидеть его в деле и понять, насколько он восстановился и готов. «Сомнений в качестве его игры нет. Если вы посмотрите статистику последних лет, то увидите, что Игорь — достаточно продуктивный игрок. Это умный хоккеист, который умеет распоряжаться шайбой и может отдать партнеру очень хороший пас. Самый главный вопрос в том, полностью ли он восстановился после травмы и может ли выполнять свои функции», – заявил «Матч ТВ» агент хоккеиста Алексей Дементьев.

Игорь Ларионов Фото: ska.ru

Напомним, СКА возглавляет отец игрока — Игорь Ларионов. Однако в клубе подчеркивают, что пробный контракт — это нормальная рабочая практика, а не семейный протекционизм. Теперь все зависит от медицинского заключения и физической формы хоккеиста.