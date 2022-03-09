Ferrari приостановит производство автомобилей для России

Ferrari заявила, что приостановит выпуск спортивных автомобилей для России. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщают «Известия».

«Учитывая текущую ситуацию, Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка до дальнейшего уведомления, — говорится в заявлении итальянского производителя. — Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и всегда будем соблюдать все правила, положения и санкции».

Ужесточение санкций против России началось после признания страной независимости ДНР и ЛНР, а также начала специальной военной операции по защите Донбасса. О ее запуске 24 февраля сообщил Президент РФ Владимир Путин. По его словам, главная цель России — обеспечить «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».