Ferrari Майкла Джордана продали на аукционе за 2,7 млн долларов

На аукционе Joopiter завершились торги Ferrari 550 Maranello, первым владельцем которой был знаменитый баскетболист Майкл Джордан. Автомобиль продали за 2,7 млн долларов – это в четыре раза больше прежнего рекорда стоимости для этой модели, сообщает Авто.ру.

Результат превзошел и первоначальные ожидания аукционистов. Ранее машину рассчитывали продать за сумму от 700 тыс. до 1,3 млн долларов.

Представители площадки отметили, что итоги торгов показывают, насколько важную роль при покупке коллекционных автомобилей играет личность их предыдущего владельца.

На суперкаре до сих пор установлен символический номерной знак MJ5. Он отсылает к инициалам баскетболиста и его пятому чемпионскому титулу в НБА. Именно после этой победы Джордан приобрел Ferrari.

Спортсмен продал автомобиль в 2002 году, после чего машина исчезла из поля зрения публики. Энтузиасты-коллекционеры обнаружили ее только летом 2026 года.

Ferrari 550 Maranello оснащена 5,5-литровым двигателем V12 мощностью 485 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. Салон автомобиля пришлось переделать, чтобы Майкл Джордан мог комфортно в нем разместиться.