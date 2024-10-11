В Татарстане развивают ферму с лошадьми редких пород

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Ферму с лошадьми редких пород развивают в Камско-Устьинском районе Татарстана. Об этом на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) рассказал ее хозяин, предприниматель Руслан Нуриев.

«Экземпляры лошадей свыше 2,5 млн стоят. Они редкие, даже в Татарстане нет таких лошадей», – отметил Нуриев.

Ферму возвели этим летом на участке в 10 га на берегу залива Волги. Там уже содержатся 28 лошадей. В планах у коневодов разведение породы крупных тяжеловозов – Першерон и Брабансон.

Помимо фермы предприниматель хочет открыть на данной земле эко-отель на 40-50 номеров, но для реализации этого проекта требуются дополнительные инвестиции, добавил Нуриев.