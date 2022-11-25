Фермеры Татарстана представят по доступным ценам продукцию на сельхозярмарках в Казани

В Казани 26 ноября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам на 15 площадках с шести утра до полудня, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Продукцию представят предприятия 22 районов и 18 агропромышленных организаций республики. В среднем за один торговый день на всех площадках казанцы покупают продукты на сумму более 48,5 млн рублей. Большим спросом пользуются сахар, картофель, мука, яйца и овощи», – говорится в сообщении.

В Авиастроительном районе Казани площадки будут работать по ул. Дементьева, 7; ул. Беломорская, 69; ул. Ленинградская, 27. В Вахитовском районе ярмарки пройдут по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.

Жители Кировского района смогут приобрести товары на площадках, расположенных по ул. Краснококшайская, 150/2; ул. Революционная, 12 и ул. Батыршина, 20. В Ново-Савиновском районе торговля будет вестись на проспекте Ямашева, 71а и ул. Лаврентьева, 10.

В Приволжском районе площадки будут организованы по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72. В Советском районе продукцию можно будет купить по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Для жителей микрорайона «Салават купере» ярмарка будет работать на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.