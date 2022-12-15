Фермеры Татарстана по программе «Агростартап» получили гранты почти на 160 млн рублей

В 2022 году фермеры Татарстана по программе «Агростартап» получили гранты на 158,9 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

«В текущем году из 94 заявок на конкурс гранты выиграли 68 фермеров на 158,9 млн рублей. Суммы грантов составили от 1,5 до 4 млн рублей», – сказал он.

По ловам заместителя министра, грантополучали направят средства на увеличение объемов производимой продукции. «Что также позитивно повлияет на развитие отрасли», – заключил Залаков.

Напомним, Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ реализуется два национальных проекта. Поддержка фермеров и кооперативов осуществляется по линии регионального проекта «Акселерация субъектов МСП». Финансирование проекта производится по 3 направлениям: «Агростартап», предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части понесенных затрат, а также софинансирование затрат ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан».