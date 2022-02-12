Фермеры Татарстана могут получить бесплатные консультации от экспертов агросферы

Фермеры Татарстана могут получить бесплатные консультации от экспертов агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В экосистеме “Свое Фермерство” появился бесплатный сервис – “Агроконсультант”. С его помощью аграрии могут получать персональные квалифицированные консультации от преподавателей Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева», – отметили в министерстве.

На вопросы фермеров ответят сотрудники кафедр почвоведения, геологии и ландшафтоведения; агрономической, биологической химии и радиологии; защиты растений, овощеводства, растениеводства и луговых экосистем, плодоводства, виноградарства и виноделия.

Эксперты помогут в решении проблем, связанных с почвой, удобрениями, защитой растений, с плодовыми, овощными и зерновыми культурами. Так, например, пользователи сервиса могут узнать, где купить семенной картофель, как избавиться от вредителей на участке, каковы основные причины остановки роста малины.