18 сентября в Бугульме пройдет первая осенняя сельхозярмарка

В ближайшую субботу, 18 сентября, на центральной площади Бугульмы состоится первая осенняя сельхозярмарка, на которой можно будет приобрести как сельскохозяйственную продукцию, так и продовольственные товары повседневного спроса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Бугульме стартуют 18 сентября и продлятся до декабря 2021 года. Покупатели по адекватным ценам смогут приобрести овощи, фрукты, мясо, фермерскую продукцию, продовольственные товары повседневного спроса», — уточнил источник.

Свою продукцию представят фермеры Бугульминского района и близлежащих населенных пунктов Татарстана и Башкирии, а также предприятия пищевой промышленности города: Бугульминский молочный комбинат, комбинат хлебопродуктов. Цены на ярмарках не будут превышать утвержденные Минсельхозпродом РТ. К примеру, лук будет стоить 15 рублей за кг, картофель — 20 рублей за кг, капуста — 25 рублей.

Традиционно волонтеры окажут помощь пожилым жителям в доставке продуктов питания с сельскохозяйственных ярмарок.

«С начала 2021 года на сельскохозяйственных ярмарках Бугульмы было реализовано продукции на общую сумму 1,4 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.

Начало ярмарки — в 8.00.