Фермеры и организации Татарстана вновь завезут свою продукцию на сельхозярмарки в Казани

Завтра, 24 сентября, на 15 торговых площадках Казани вновь откроются сельскохозяйственные ярмарки. Свою продукцию по доступным ценам горожанам предложат фермеры из 22 районов республики и 18 организаций АПК.

«На ярмарках можно приобрести по доступным ценам овощную и мясную продукцию, а также товары для нужд подсобного хозяйства», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы Татарстана.

Все желающие смогут посетить площадки в разных районах города:

— Авиастроительном (ул. Дементьева, 7, на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева и по ул.Ленинградская, 27);

— Вахитовском (ул.Татарстан, 53 и ул.Чехова, 2)

— Кировском по (ул. Краснококшайская, 150/2; ул.Революционная, 12 и ул.Батыршина, 20);

— Ново-Савиновском (проспект Ямашева, 71а и по ул.Лаврентьева, 10);

— Приволжском (ул.Зорге, 66 корп. 1 и ул.Фучика, 72);

— Советском (ул.Аграрная, 2 (агропромпарк «Казань») и ул.Липатова, 7).

Отдельная площадка будет организована для жителей микрорайона «Салават Купере». Они смогут приобрести татарстанскую продукцию на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.

Первая осенняя сельхозярмарка этого года открылась в Казани 10 сентября. Планируется, что площадки продолжат открываться до 24 декабря.