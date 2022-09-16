Фермеры более 20 районов Татарстана завезут продукцию на сельхозярмарки Казани

В Казани 17 сентября пройдут осенние сельскохозяйственные ярмарки. Свою продукцию представят фермеры 22 районов и представители 18 агропромышленных организаций Татарстана. Для казанцев с шести утра до полудня будут работать 15 торговых площадок.

«На ярмарках можно приобрести по доступным ценам овощную и мясную продукцию, а также товары для нужд подсобного хозяйства», – говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы Татарстана.

В Авиастроительном районе ярмарки пройдут по ул.Дементьева, 7; на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева и по ул.Ленинградская, 27. В Вахитовском районе торговля будет организована по ул.Татарстан, 53 и ул.Чехова, 2. Жители Кировского района смогут приобрести товары по ул. Краснококшайская, 150/2; ул.Революционная, 12 и ул.Батыршина, 20.

В Ново-Савиновском районе площадки откроются на проспекте Ямашева, 71а и по ул.Лаврентьева, 10; в Приволжском районе – по ул.Зорге, 66 (корпус 1) и ул.Фучика, 72. В Советском районе горожане могут посетить ярмарки на ул.Аграрная, 2 (агропромпарк «Казань») и ул.Липатова, 7.

Еще одна площадка будет работать для жителей микрорайона «Салават Купере» на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки в этом году стартовали 10 сентября и продлятся до 24 декабря.