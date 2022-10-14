Фермеры 22 районов Татарстана представят продукцию на сельхозярмарках Казани

В Казани 15 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести по доступным ценам фермерскую продукцию, завезенную из 22 районов Татарстана и 18 агропромышленных организаций, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Посетить ярмарки можно будет с 6.00 до 12.00 на нескольких площадках.Так, в Авиастроительном районе торговые площадки будут работать по ул.Дементьева, 7; на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева; по ул.Ленинградская, 27. В Вахитовском районе можно приобрести фермерскую продукцию по ул.Татарстан, 53 и ул.Чехова, 2.

В Кировском районе торговля развернется по ул.Краснококшайская, 150/2; ул.Батыршина, 20 и ул.Революционная, 12. В Ново-Савиновском районе ярмарки откроются на проспекте Ямашева, 71а и ул.Лаврентьева, 10, в Приволжском районе – по ул.Зорге, 66 (корп.1) и ул.Фучика, 72.

В Советском районе горожане могут посетить площадки по ул.Аграрная, 2 (агропромпарк «Казань») и ул.Липатова, 7.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарка будет организована на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.