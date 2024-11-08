Фермеры 22 районов Татарстана представят продукцию на сельхозярмарках в Казани

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В Казани 9 ноября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Свою продукцию представят фермеры из 22 районов и 24 предприятия агропромышленного комплекса Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Горожане смогут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных», – говорится в сообщении.

Торговля будет организована с 6 утра до 13 часов сразу на нескольких площадках. Так, в Авиастроительном районе торговля развернется по ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27.

В Ново-Савиновском районе ярмарка пройдет по ул. Академика Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.

В Советском районе площадки будут работать по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Жители Кировского района смогут купить фермерскую продукцию по ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайская, 150/2 и ул. Революционная, 12.

В Вахитовском районе торговая площадка откроется на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

Жители Приволжского района смогут посетить ярмарки на проспекте Победы, 46в и ул. Фучика, 64.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарка будет организована на парковке у торгового центра в поселке Осиново по ул. Садовая, 9.

В поселке Северный сельхозярмарка пройдет в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

Всего за осень прошло восемь ярмарок, где продали товары на сумму 301 млн рублей. Горожане купили 103,5 тонны мяса и 390,6 тонны овощей.