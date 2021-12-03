Фермеры 22 районов Татарстана представят продукцию на сельхозярмарках Казани

В Казани 4 декабря пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. В ярмарочных мероприятиях принимают участие 22 района и 22 организации агропромышленного комплекса Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Казанцы смогут приобрести продукцию фермеров из муниципальных районов Татарстана на 15 площадках с 6.00 до 12.00. Ярмарки проводятся каждую субботу и продлятся до 25 декабря», – говорится в сообщении.

Жители Авиастроительного района могут приобрести сельхозпродукцию на ярмарочных площадках, расположенных по ул. Беломорская, 69, ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградская, 27. В Вахитовском районе торговля будет организована по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.

В Кировском районе ярмарки пройдут по ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайская, 150/2 и ул. Революционная, 12; в Московском районе – по ул. Шамиля Усманова, 1; а в Ново-Савиновском – по ул. Академика Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.

В Приволжском районе татарстанские фермеры представят свою продукцию на площадках по ул. Рихарда Зорге, 66 (парковка) и ул. Юлиуса Фучика, 72; в Советском районе – по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Для жителей жилого комплекса «Салават Купере» ярмарка будет организована на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

Кроме того, в Казани ежедневно ведется торговля на восьми шатровых ярмарочных площадках. Они находятся по ул. Липатова, 7, на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева, по ул. Дементьева, 7, ул. Батыршина, 20, ул. Академика Лаврентьева, 10, ул. Фучика, 72, ул. Закиева, 12 и ул. Ломжинская, 2.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки в этом году начали работу 11 сентября. За это время в столице Татарстана проведено 12 сельхозярмарок, на которые было завезено продукции на общую сумму 430,3 млн рублей. По информации Комитета потребительского рынка исполкома Казани, в среднем за сутки производители реализуют продукцию на 35,8 млн рублей.