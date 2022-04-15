Фермеры 22 районов Татарстана представят продукцию на сельхозярмарках Казани

В Казани 16 апреля пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговые площадки будут работать с 6.00 до 12.00. Свою продукцию представят фермеры 22 районов и 22 организации агропромышленного комплекса Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

«На ярмарках можно приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, муку, крупы, сахар и другое. В среднем за один день торговли на всех площадках горожане приобретают продукцию на общую сумму более 45 млн рублей», — говорится в сообщении.

В Авиастроительном районе Казани сельхозярмарки откроются по следующим адресам: ул. Дементьева, 7, ул. Ленинградская, 27 и ул. Беломорская, 69. Жители Вахитовского района смогут приобрести фермерскую продукцию на ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.

В Кировском районе ярмарочные площадки расположены по ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Батыршина, 20 и ул. Революционная, 12, тогда как в Ново-Савиновском районе — на пр. Ямашева, 71а и ул. Лаврентьева, 10.

В Московском районе ярмарки пройдут по ул. Ш. Усманова, 1, в Приволжском районе — по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72, в Советском районе — по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» сельхозярмарку организуют на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.

Работа весенних сельскохозяйственных ярмарок продлится до 23 апреля. За предыдущие четыре ярмарочных дня на городские площадки было завезено товаров на сумму 180,7 млн рублей.