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Фермеры 22 районов РТ представят продукцию на сельхозярмарках в Казани
В Казани 21 декабря пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Продукцию представят фермеры из 22 районов и 24 предприятия агропромышленного комплекса республики, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
«Традиционно торговлю проведут с 6 утра до 13 часов. Горожане смогут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных», – говорится в сообщении.
В Авиастроительном районе ярмарки пройдут по ул. Дементьева, 7 и ул. Ленинградской, 27.
В Ново-Савиновском районе торговые площадки будут работать по ул. Академика Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.
В Советском районе торговля развернется по ул. Аграрной, 2 и ул. Липатова, 7.
Жители Кировского района смогут посетить ярмарки по ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайской, 150/2 и ул. Революционной, 12.
В Вахитовском районе торговля будет организована на пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
В Приволжском районе фермерская продукция будет представлена на проспекте Победы, 46в и по ул. Фучика, 64.
В микрорайоне «Салават Купере» ярмарка пройдет по ул. Садовой, 9 – на парковке торгового центра в поселке Осиново. Для жителей поселка Северный торговая площадка будет работать в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.
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