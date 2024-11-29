Фермерскую продукцию по низким ценам можно будет купить на сельхозярмарках в Казани

В Казани 30 ноября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет организована с 6 утра до 13 часов на нескольких площадках, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Горожане смогут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных», – говорится в сообщении.

В Авиастроительном районе площадки будут работать по ул.Дементьева, 7 и ул.Ленинградской, 27.

В Ново-Савиновском районе торговля развернется по ул.Академика Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.

В Советском районе фермерскую продукцию можно будет купить по ул.Аграрной, 2 и ул.Липатова, 7.

В Кировском районе ярмарки будут организованы по ул.Батыршина, 20, ул.Краснококшайской, 150/2 и ул.Революционной, 12.

Жители Вахитовского района могут посетить ярмарку на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

Для жителей Приволжского района торговые площадки будут работать на проспекте Победы, 46в и ул.Фучика, 64.

В микрорайоне «Салават Купере» ярмарка пройдет на парковке торгового центра в поселке Осиново по ул.Садовой, 9.

Для жителей поселка Северный торговлю организуют в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.