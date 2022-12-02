Фермерскую продукцию по доступным ценам представят на сельхозярмарках Казани

В Казани 3 декабря пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Фермерскую продукцию по доступным ценам можно будет приобрести на 15 городских площадках с 6 часов утра до полудня, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Участие в ярмарках примут предприятия 22 районов и 18 агропромышленных организаций республики», — говорится в сообщении.

Так, в Авиастроительном районе Казани площадки будут работать по адресам: ул. Дементьева, д. 7, ул. Беломорская, д. 69, ул. Ленинградская, д. 27. В Вахитовском районе ярмарки пройдут по ул. Татарстан, д. 53 и ул. Чехова, д. 2.

Жители Кировского района смогут приобрести товары на площадках по ул. Краснококшайская, д. 150/2, ул. Революционная, д. 12 и ул. Батыршина, д. 20. В Ново-Савиновском районе торговля будет вестись на проспекте Ямашева, д. 71а и ул. Лаврентьева, д. 10.

В Приволжском районе площадки будут открыты по ул. Зорге, д. 66 и ул. Фучика, д. 72. В Советском районе продукцию можно будет купить по ул. Аграрная, д. 2 и ул. Липатова, д. 7.

Для жителей микрорайона «Салават купере» торговля развернется на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.

Сельскохозяйственные ярмарки проходят каждую субботу с 10 сентября. За прошедшие 12 ярмарочных дней на площадки Казани завезли продукцию на 587,7 млн рублей. Самым большим спросом у горожан пользуются картофель, сахар, мука и яйца.