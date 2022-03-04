Крестьянско-фермерские хозяйства Татарстана за три года получили субсидии более чем на 660 млн рублей. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на XXII съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ.

«Крестьянско-фермерские хозяйства республики пользуются субсидиями для технической и технологической модернизации. За последние три года ими освоено субсидий на сумму 660,6 млн рублей», – рассказал глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, в настоящее время за фермерами числится 635 тыс. гектаров, или 22% от всех посевных площадей республики. В прошлом году в крестьянско-фермерских хозяйствах собрали 606 тыс. тонн зерновых, что составляет 25% от всего урожая зерна и 20% урожая масличных культур.

Министр подчеркнул, что за прошлый год фермеры увеличили количество крупного рогатого скота. В частности, в фермерских хозяйствах содержится 107 тыс. голов крупного рогатого скота (рост на 3%), 37,5 тыс. коров (рост на 3%), а также 9,8 тыс. лошадей и 1 млн голов птицы.