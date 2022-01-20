Фермерские хозяйства Татарстана за год увеличили производство мяса на 2%, яиц — на 1%

Фермерские хозяйства Татарстана за прошлый год увеличили производство мяса на 2%, яиц – на 1%, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В прошлом году было произведено 539 тонн мяса, 1,4 млрд штук яиц. То есть у фермерских хозяйств республики огромный потенциал к росту. Было бы хорошо заняться выращиванием бычков и нетелей, чтобы личные подсобные хозяйства могли покупать с этих площадок животных», – сказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Он добавил, что специалисты могут приезжать в каждое хозяйство проверять животных на патологии. «Еще одно направление для работы – генетика. Хорошая продуктивность зависит от хорошей генетики», – отметил Гарипов.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ришат Хабипов рассказал о мерах поддержки фермеров. Он упомянул, что уже стартовала программа «Агропрогресс», а на следующей неделе – «Агростартап» и «Семейные фермы».

По информации Минсельхозпрода, в Татарстане крестьянско-фермерские хозяйства являются наиболее динамичным сектором агропромышленного комплекса, ежегодно увеличивающим свою долю в производстве самых важных видов сельхозпродукции, в том числе зерна, молока, мяса, овощей.

За фермерами числится 635 тыс. гектаров, или 22% от всех посевных площадей республики. В прошлом году крестьянско-фермерские хозяйства собрали 606 тыс. тонн зерновых, или 25% от всего урожая зерна.