Фермерские хозяйства Татарстана выбирают зерноуборочные комбайны Ростсельмаш

Их привлекает высокая производительность агромашин, комфорт, легкость в эксплуатации и экономичность — техника компании Ростсельмаш помогает хозяйствам сохранить буквально каждое зернышко будущего урожая. Сегодня поговорим о двух моделях: VECTOR 410 и T500.

«Зерноуборочные комбайны модели VECTOR 410 хорошо зарекомендовали себя в работе фермерских хозяйств, где им поручается обработка небольших посевных площадей, — говорит руководитель сервисной службы компании «АРТ» Станислав Абашин. — Среди неоспоримых плюсов — заявленная производителем средняя наработка в сезон свыше 750 га с производительностью до 12т/ч и предельная экономичность — расход горючего составляет от 1,8 до 2,5 литров топлива на каждую тонну намолоченного зерна. Учитывая, что топливный бак рассчитан на 540 литров „горючки“, получаем не менее 16 часов работы без дозаправки».

Он отметил, что комбайн уже доказал свою результативность при работе в малых и средних фермерских хозяйствах. При небольших размерах машина обладает большим молотильным барабаном (диаметр 800 мм) и бункером с увеличивающимся объемом до 6 тыс. литров, который разгружается не более двух минут.

«Он без труда справляется с проблемными хлебами — скрученными, засоренными, увлажненными. Система остаточной сепарации и высокоэффективная двухступенчатая система очистки с устройством домолота гарантируют минимальные потери зерна и его чистоту», — заверил Абашин.

Положительные отзывы дают и сами фермеры. Так, фермер с 15-летним стажем из Мензелинского района республики Татарстан Андрей Клещевников отмечает надежность машины, защиту от шума, пыли и наличие кондиционера — того, о чем советские комбайнеры «даже мечтать не могли».

«Хорошая машина во всех отношениях. Меня радует в ней все. Она комфортная, легкая в эксплуатации, экономичная, с хорошей производительностью. Кабина замечательная, отличный обзор. В прошлом году комбайн очень хорошо показал себя на всех культурах, у нас это горох, пшеница, ячмень, овес, полба», — поделился он.

«Другая модель зерноуборочного комбайна Т500 — это новинка производителя. Она подойдет для более крупных площадей, — отметил Станислав. — Все благодаря сочетанию мощности, эффективности и простоте настроек. T500 предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 30 тонн в час основного времени, способная обработать за сезон свыше 1300 га».

Следует отметить, что Т500 адаптирован под самые сложные условия уборки, а зерновая группа не ограничивает возможности комбайна при уборке кукурузы. Эффективность его работы достигается благодаря высокой сменной производительности, минимальным потерям и новому барабану-сепаратору с повышенной сепарирующей способностью.

Помимо достоинств, перечисленных выше, зерноуборочные комбайны Ростсельмаш можно контролировать удаленно — с мобильного телефона или компьютера. Такую возможность дает платформа агроменеджмента РСМ Агротроник. Эта функция позволяет владельцу отслеживать состояние агромашины, оценивать соблюдение заданий и скорость их выполнения — то есть оценить работу и сотрудников, и самой техники. И оперативно скорректировать первое и второе.

В разгар сельскохозяйственного сезона особо остро стоит вопрос оперативного сервисного обслуживания агромашин. Сервисные центры компании «АРТ» работают в Казани и Набережных Челнах. Для удаленного оперативного решения нештатных ситуаций организованы 24 мобильные бригады с комплектом необходимых запчастей и диагностического оборудования, а также важный фактор — наличие оригинальных запасных частей для агромашин Ростсельмаш на складе официального дилера, что выступает надежным подспорьем для проведения полевых работ.

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