Фермеров Татарстана обучат реализовывать свою продукцию через маркетплейсы

В исполкоме Арского района Татарстана 23 июня впервые в республике пройдет обучение фермеров и сельхозпроизводителей механизмам реализации своей продукции через маркетплейсы, в том числе специализированные. Мероприятие организует Центр электронной торговли «Маркетплейс. Легко», в нем примут участие фермеры из Арского, Атнинского, Тюлячинского, Сабинского и Кукморского районов.

Категория «Продукты питания» (без учета готовой еды) второй год подряд является лидером по росту продаж в интернете. За 2021 год продажи в этой категории в России выросли на 147% — до 373 млрд рублей. В связи с этим стало актуальным вовлечение татарстанских сельхозпроизводителей в торговлю через маркетплейсы.

Для облегчения татарстанским предпринимателям выхода на маркетплейсы в прошлом году по поручению Президента РТ Рустама Минниханова была создана АНО «Центр электронной торговли „Маркетплейс. Легко“».

При Центре электронной торговли организована продакшн-студия, где маркетологи и фотографы создают «продающий» внешний вид товара — начиная от красивой профессиональной фотографии и заканчивая видеороликами и грамотным описанием продукта.

Квалифицированные сотрудники центра бесплатно помогают предпринимателям зарегистрировать личный кабинет на маркетплейсах, оцифровать свои товары, выбрать наиболее подходящую схему работы, а также консультируют по вопросам продвижения товаров.

Специалисты также проводят мероприятия по обучению татарстанских предпринимателей работе в каналах интернет-торговли в рамках онлайн-марафонов и выездных обучающих модулей. В 2021 году они состоялись в 21 муниципальном районе республики. Их участниками стали около 5 тыс. предпринимателей.

Кроме этого, обучение созданию условий развития инфраструктуры интернет-торговли прошли министры и заместители министров, главы муниципальных районов и городских округов, их заместители, а также торговые представители Республики Татарстан.

По итогам 2021 года специалистами ЦЭТ оказано более 19 тыс. консультаций, выведено на маркетплейсы более 3,7 тыс. предпринимателей. По данным I квартала 2022 года, количество татарстанских селлеров на маркетплейсах увеличилось до 27 тыс. человек. Их выручка составила 8,2 млрд рублей — это на 70% больше выручки по итогам I квартала 2021 года (4,8 млрд рублей).