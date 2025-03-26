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Происшествия 26 марта 2025 17:38

Фермера из Татарстана ждет суд за жестокое обращение с животными

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В суд передали дело 34-летнего жителя Балтасинского района. Его обвиняют в жестоком обращении с животными, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, с января по февраль 2025 года мужчина жестоко обращался с животными в своем хозяйстве. С целью избавления от затрат на содержание домашних животных и освобождения себя от работы, связанной с их содержанием, обвиняемый лишил коров и телят пищи и воды.

В результате длительного голодания несколько животных погибли, остальные были сильно истощены. Согласно протоколу вскрытия трупа животных, смерть крупного рогатого скота наступила от алиментарной дистрофии на почве голодания.

Уголовное дело направлено в Балтасинский районный суд для рассмотрения.

#Уголовное дело #Прокуратура
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