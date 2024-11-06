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Происшествия 6 ноября 2024 14:11

Фермера из Татарстана подозревают в мошенничестве при получении гранта на 28 млн рублей

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Главу КФХ в Рыбно-Слободском районе РТ заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как стало известно «Татар-информу», в апреле 2022 года предпринимательница заключила с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ соглашение о предоставлении 28 млн рублей гранта в виде субсидии на реализацию проекта семейной молочной фермы на 225 коров.

После заключения договора фермер получила грант в размере 28 млн рублей. Эти деньги предназначались для покупки сельскохозяйственных животных и необходимой техники.

Позже выяснилось, что глава фермерского хозяйства приобрела на полученные деньги крупный рогатый скот. Однако вскоре они были проданы на убой третьему лицу.

По данным источника агентства, сельскохозяйственная деятельность предпринимательницей фактически не велась: новые рабочие места не создавались, а показатели прироста производства продукции остались на прежнем уровне.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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