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Фермера из Актанышского района наказали за использование агрохимикатов
В отношении фермера из Актанышского района составили административный протокол за использование опасных пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по РТ.
Во время проверки выяснилось, что фермер, являясь учредителем ООО «Тан», использовал неразрешенные химикаты («Террасил Форте» и «ТриАгро») для обработки семян травы и овса.
Также выяснилось, что предприниматель не предоставлял в специальную систему учета «Сатурн» информацию о том, какие пестициды он использует.
По данным Управления, в Татарстане зафиксировано 10 случаев, когда информация о применении пестицидов, внесенная в систему «Сатурн», не соответствовала установленным правилам.
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