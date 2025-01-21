Фермера из Актанышского района наказали за использование агрохимикатов

В отношении фермера из Актанышского района составили административный протокол за использование опасных пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по РТ.

Во время проверки выяснилось, что фермер, являясь учредителем ООО «Тан», использовал неразрешенные химикаты («Террасил Форте» и «ТриАгро») для обработки семян травы и овса.

Также выяснилось, что предприниматель не предоставлял в специальную систему учета «Сатурн» информацию о том, какие пестициды он использует.

По данным Управления, в Татарстане зафиксировано 10 случаев, когда информация о применении пестицидов, внесенная в систему «Сатурн», не соответствовала установленным правилам.