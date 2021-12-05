Фермер из Пестречинского района получил грант на 30 млн рублей

Ферма крестьянско-фермерского хозяйства «Муллагалиев А.Р.» Пестречинского района Татарстана получила грант на 30 млн рублей от Минсельхозпрода РТ. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Пестречинского района.

«На ферме в деревне Альвидино сейчас содержится 200 голов крупного рогатого скота, 80 из них дойные коровы. С начала года они произвели 350 тонн молока, на одну корову приходится 4400 кг молока. Также в Пестрецах находится молочный цех, где производится молочная и кисломолочная продукция, разные виды сыров», — поделилась с агентством пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

В планах у главы КФХ Аделя Муллагалиева — увеличить поголовье коров и повысить их продуктивность. На средства гранта в будущем году он начнет строить новый коровник на 150 голов.

По информации Минсельхозпрода РТ, в семье Муллагалиевых никогда не занимались фермерским хозяйством. Сам он в этой отрасли оказался случайно: сначала купил дом в селе Альвидино, потом создал ферму со страусами и верблюдами, чтобы показывать туристам, а затем закупил крупный рогатый скот.

Так, когда в 2016 году по программе «Семейная ферма» ему вместо 4 млн рублей по бизнес-плану выделили 1,5 млн рублей на строительство коровника на 50 голов, он взял коммерческий кредит на сумму 5 млн рублей и поехал в Венгрию, где закупил 33 нетели голштинской породы с потенциалом продуктивности 8-10 тыс. кг молока в год.

В планах у фермера — построить ферму на 400 голов КРС.