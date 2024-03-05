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Происшествия 5 марта 2024 15:34

Фермер из Камского устья может лишиться тракторов из-за долга в 1,2 млн рублей

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У приставов Камско-Устьинского района находится исполнительное производство о взыскании с фермерского хозяйства 1,2 млн рублей в пользу местного жителя. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что мужчина помог кооперативу решить финансовые проблемы и дал взаймы определенную сумму. Однако вернуть деньги не смог, пришлось обратиться за защитой в суд.

На основании исполнительного листа судебный пристав возбудил исполнительное производство, о чем сообщил руководителю фермерского хозяйства. Поскольку долг так и не погашен, сотрудник арестовал и изъял 2 трактора из автопарка фермера.

Как сообщают в ведомстве, транспортные средства планируется передать на реализацию на торгах в счет погашения долга.

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