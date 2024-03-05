Фермер из Башкортостана Дамир Гильманов: Сохранение села – это сохранение нации

На пленарном заседании XII Всемирного схода предпринимателей татарских сел, который проходит в Казани, говорили о будущем татарских сел. Директор ООО «Калтай-Агро» Кушнаренковского района Башкортостана Дамир Гильманов подчеркнул, что только сохраняя села, татары могут сохраниться как нация.

«Село - кормилец страны, производитель продовольственной продукции. Сохраняя село, мы сохраняем нацию. Если молодежь не получает достаточного дохода со своего хозяйства, естественно, она уезжает в город. Тут важно не просто создать условия для проживания на селе, но и создавать рабочие места, чтобы молодые могли получать доход, которого хватило бы на строительство дома, обучения детей. Из села вышли многие известные люди, поэты, писатели, композиторы, летчики, космонавты, военные, учителя. Многие из ребят, участвующих сегодня в специальной военной операции – тоже из села», - сказал он.

Фермер отметил, что для сохранения и развития сел необходимо принимать общенациональные программы.

«Невозможно просто собрать все население в город. Нужен и сельский житель, который обеспечит население страны продовольствием. Если бы мы могли открывать в сельской местности различные производственные центры, создавать рабочие места и обеспечивать их жильем, это было бы решением двух больших проблем. Если бы часть людей, которые снимают за деньги квартиру в городе, вернулись в село, то не закрывались бы детские сады и школы, сохранились бы рабочие места, села наполнились бы новой жизнью. У нашей страны была бы крепкая опора, потому что село и есть опора страны», – поделился спикер.

Дамир Гильманов трудится в сельскохозяйственной отрасли более 40 лет. Хозяйство «Калтай-Агро» существует 20 лет. В его ведении 2,7 тыс. гектаров земли, имеется 500 голов крупного рогатого скота.

«Мясо, молоко, сметану собственного производства мы реализуем в районных магазинах. Собираемся совершенствовать технологию производства», - отметил Дамир Гильманов.

Он также рассказал о сохранении татарской самобытности.

«Наш район почти полностью состоит из татарских деревень. Одна удмуртская деревня, есть шесть русских деревень, остальные - татарские. Татарские организации в нашем районе работают вместе, сообща. Занимаемся изучением истории края. Стараемся передать традиции молодым», – рассказал Дамир Гильманов.

Энже Габдуллина