Съезд фермеров Татарстана: «Почему нас обижаете, своих кормильцев?»

Марат Зяббаров сообщил, что фермеры республики в прошлом году впервые допустили некоторое снижение поголовья крупного рогатого скота

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За фермерами числится 25% от всех посевных площадей республики»

Мероприятие прошло сегодня во Дворце земледельцев, на нем присутствовали 160 делегатов из 42 районов республики. Первым на съезде выступил глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров. Он сообщил, что фермеры республики в прошлом году впервые допустили некоторое снижение поголовья крупного рогатого скота. Во многом это произошло из-за грантополучателей, которые закрывают свои крестьянско-фермерские хозяйства по истечении пятилетних обязательств деятельности, пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия.

«Фермерами за 2012 – 2022 годы получено 1,5 тыс. грантов на сумму 4,4 млрд рублей, из них прекратили деятельность 264 грантополучателя, или 17%. Сейчас в КФХ содержится 107 тыс. голов крупного рогатого скота, это на 1,3 тыс. голов меньше, а также 38,6 тыс. коров, снижение на 148 голов», – рассказал он.

В прошлом году 92 фермера получили гранты на 546,3 млн рублей. При этом они должны выйти на заявленные производственные мощности в течение двух лет, ежегодно увеличивать продукцию не менее чем на 8%, а также сдавать отчеты о целевом использовании гранта и показателях деятельности.

По словам Зяббарова, фермеры наращивают производство животноводческой продукции. В частности, за прошлый год производство молока увеличилось на 9 тыс. тонн Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Зяббарова, фермеры наращивают производство животноводческой продукции. В частности, за прошлый год производство молока увеличилось на 9 тыс. тонн, или на 5%, по мясу – на 376 тонн с ростом 1,5%.

Малые формы хозяйствования в 2022 году произвели сельскохозяйственную продукцию на 142,9 млрд рублей, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства – на 35,6 млрд рублей. В настоящее время за фермерами числится 740 тыс. гектаров, или 25% от всех посевных площадей республики, отметил глава Минсельхозпрода.

«В 2022 году в КФХ получили 1,3 млн тонн зерновых, или 25% от всего урожая зерна, и 10% урожая сахарной свеклы. Произведено 26,7 тыс. тонн картофеля, что составляет 3% от общего урожая. Наиболее значительная часть поддержки – это гранты фермерам и кооперативам», – подчеркнул он.

Камияр Байтемиров отметил, что в отличие от сельскохозяйственных организаций, у крестьянско-фермерских хозяйств площадь сельхозугодий увеличилась Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В течение 20 лет идет не только увеличение поголовья коров, но и надой молока»

С основным докладом выступил председатель Ассоциации фермеров, крестьянский подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров. Он отметил, что в отличие от сельскохозяйственных организаций, у крестьянско-фермерских хозяйств площадь сельхозугодий увеличилась с 597,2 тыс. до 735,8 тыс. гектаров. В 2021 году она составляла 692,2 тыс. гектаров, что на 30% больше, чем в 2016 году, констатировал спикер.

Он добавил, что выросла также численность крупного рогатого скота почти на 30% – с 82,4 тыс. до 108 тыс. голов. «Из них 37,4 тыс. голов – коровы, поголовье которых с 2016 года увеличилось на 29%, – подчеркнул председатель ассоциации. – В течение 20 лет идет не только увеличение поголовья коров, но и надой молока. Так, за 2022 год у фермеров надой составил более 700 тыс. тонн, или 38% от общих показателей по молоку в республике».

Докладчик подчеркнул, что фермерские хозяйства первые взялись за возрождение садов и ягодных плантаций Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежегодно, по словам Байтемирова, идет наращивание производства продукции фермерских хозяйств, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов. «Вроде недавно создали потребкооперативы, а валовое производство у них оказалось более 14 млрд рублей. Это практически равно Татпотребсоюзу, – заявил он. – Думаю, что в этом году валовая выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов превысит 20 млрд рублей, если организуем реализацию продукции наших кооперативов не только в Татарстане, но и за ее пределами».

Докладчик подчеркнул, что фермерские хозяйства первые взялись за возрождение садов и ягодных плантаций, выращивание рыб, производство черной икры и многое другое, благодаря грантовой поддержке. В связи с этим Байтемиров попросил главу Минсельхозпрода повысить сумму грантов, что позволит увеличить количество поголовья скота. «Сегодня спрос в четыре раза превышает предложение, которое Россия и Татарстан предлагают фермерам, крестьянским подворьям», – заметил он.

Марат Зяббаров ответил, что готов искать финансирование для грантовой поддержки. «Сейчас проходят первые отборы грантовых проектов. Есть серьезные, которые мы поддержим, а есть “сырые”. Давайте детально проанализируем каждый проект, чтобы понять, сколько нам нужно денег. А потом продумаем источник финансирования», – сказал министр.

Фермеры Татарстана впервые в прошлом году произвели 1 млн 321 тыс. тонн зерна Фото: © «Татар-информ»

«У фермерских хозяйств на складах лежит зерно более чем на 6 млрд рублей»

Камияр Байтемиров сообщил, что уже с осени прошлого года у фермеров появились проблемы по реализации зерна. «У фермерских хозяйств на складах лежит нереализованное зерно более чем на 6 млрд рублей. От того, как быстро мы найдем возможности реализации этой продукции совместными усилиями, так и фермерские хозяйства будут готовы к проведению весенне-полевых работ», – подчеркнул председатель ассоциации.

Он заметил, что фермеры Татарстана впервые в прошлом году произвели 1 млн 321 тыс. тонн зерна. «Такого никогда не было. Поэтому думаю, что здесь и республика должна решить некоторые проблемы с его реализацией», – заявил докладчик.

Актуальной проблемой, по его словам, остается большой отток населения из сельской местности. Так, за 20 лет из сел уехали 102 тыс. человек. «Все это сказывается на демографической ситуации, нехватке квалифицированных кадров и приводит и запустению территорий», – уточнил Байтемиров.

«У многих здесь сидящих в зале и живущих в деревнях, часто возникают вопросы: “Почему нас обижаете, своих кормильцев, заставляя выезжать с насиженных мест, искать работу на стороне?”. Крестьяне выезжают из сел не от хорошей жизни», – отметил руководитель ассоциации.

В связи с этим он попросил решить юридический статус КФХ, а для сохранения и увеличения населения в селах деревнях предложил разработать республиканскую комплексную программу с развитием малых форм хозяйствования.

Кадэрия Лотфуллина сообщила, что производство продукции в ее хозяйстве за прошлый год составило 104 млн рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уважаемые коллеги, фермеры, предприниматели, мы потеряли 30 млн рублей»

На съезде смогли выступить и главы крестьянско-фермерских хозяйств, которые рассказали о своей деятельности и возникающих проблемах. Так, глава КФХ Зеленодольского района Кадэрия Лотфуллина сообщила, что производство продукции в ее хозяйстве за прошлый год составило 104 млн рублей.

«Какую долю занимают корма в этом производстве?», – поинтересовался Камияр Байтемиров и получил ответ – 30 млн рублей.

«Уважаемые фермеры, предприниматели, мы потеряли 30 млн рублей. Почему – объясню. Вы внимательно слушали, откуда комбикорма возят. Фермер эти 30 млн рублей увозит в Удмуртию. А наши комбикормовые заводы где?» – задал риторический вопрос председатель ассоциации фермеров.