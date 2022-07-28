«Ференцварош» Черчесова вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Венгерский «Ференцварош», тренером которого является российский специалист Станислав Черчесов, на выезде обыграл словацкий «Слован» во втором матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 4:1. Первая игра в Братиславе закончилась со счетом 2:1 в пользу «Слована».

По сумме двух встреч «Ференцварош» победил со счетом 5:3. В следующем раунде клуб сыграет с азербайджанским «Карабахом».

Напомним, в прошлом сезоне венгерский клуб под руководством Черчесова стал победителем чемпионата и Кубка Венгрии.