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Спорт
28 июля 2022  10:16

«Ференцварош» Черчесова вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

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Венгерский «Ференцварош», тренером которого является российский специалист Станислав Черчесов, на выезде обыграл словацкий «Слован» во втором матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 4:1. Первая игра в Братиславе закончилась со счетом 2:1 в пользу «Слована».

По сумме двух встреч «Ференцварош» победил со счетом 5:3. В следующем раунде клуб сыграет с азербайджанским «Карабахом».

Напомним, в прошлом сезоне венгерский клуб под руководством Черчесова стал победителем чемпионата и Кубка Венгрии.

#станислав черчесов #футбол #лига чемпионов
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