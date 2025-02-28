Фердинанд Салахов: Татарская песня не умирает, а перерождается

Фердинанд Салахов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глобализация как таковая не угрожает татарской песне, но современные аранжировки не должны искажать ее. Об этом заявил певец, народный артист Татарстана Фердинанд Салахов в интервью газете «Казанские ведомости».

«Да, глобализации противостоять невозможно. Но я считаю, что татарская песня не умирает, а перерождается. <...> Мы со всем миром можем общаться языком музыки. Но эта музыка должна звучать в первозданном виде, не искаженном современными аранжировками», – подчеркнул артист.

По мнению певца, сейчас «народную песню могут осовременить до такой степени, что ее просто невозможно узнать».

Салахов также добавил, что исполнитель должен петь на своем языке. В связи с этим он раскритиковал некоторых молодых авторов песен, которые, на его взгляд, содержат татарские слова, но не являются по-настоящему татарскими.

Кроме того, певец отметил, что за границей татарские композиции «принимают везде замечательно». В связи с этим он вспомнил случай, как исполнение старинной татарской песни а капелла напомнило американским слушателям о блюзе.