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Фердинанд Салахов: Получение премии Ильгама Шакирова — большая ответственность
Обладатель Республиканской премии имени Ильгама Шакирова Фердинанд Салахов поделился первыми впечатлениями после объявления лауреатов. Торжественное вручение премий проходит в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в Казани.
«Это большая гордость для меня, в то же время немного боюсь — потому что это огромная ответственность. Премию получить можно, но с этого момента ты уже должен держать уровень, быть достойным. Ильгам абый еще при жизни взял меня под свое крыло, вдохновлял на творчество», — рассказал народный артист Татарстана.
Фердинанд Салахов в 1981 году студентом 3-го курса был принят солистом в филармонию.
«38 лет бок о бок с Ильгамом Шакировым работали в филармонии. Его планка была очень высокой. Нам надо стремиться к этой планке. Ильгам абый очень помогал, был моим наставником. Можем ли мы сегодня создавать классические произведения на его уровне? Есть о чем задуматься», — сказал артист.
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