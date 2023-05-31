Фердинанд Салахов: Получение премии Ильгама Шакирова — большая ответственность

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Обладатель Республиканской премии имени Ильгама Шакирова Фердинанд Салахов поделился первыми впечатлениями после объявления лауреатов. Торжественное вручение премий проходит в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в Казани.

«Это большая гордость для меня, в то же время немного боюсь — потому что это огромная ответственность. Премию получить можно, но с этого момента ты уже должен держать уровень, быть достойным. Ильгам абый еще при жизни взял меня под свое крыло, вдохновлял на творчество», — рассказал народный артист Татарстана.

Фердинанд Салахов в 1981 году студентом 3-го курса был принят солистом в филармонию.

«38 лет бок о бок с Ильгамом Шакировым работали в филармонии. Его планка была очень высокой. Нам надо стремиться к этой планке. Ильгам абый очень помогал, был моим наставником. Можем ли мы сегодня создавать классические произведения на его уровне? Есть о чем задуматься», — сказал артист.