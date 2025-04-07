Феноменальный Ови: почему рекорд Александра Овечкина - это больше, чем спорт

Нападающий и капитан «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин минувшим вечером побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Отныне россиянин является лучшим снайпером лиги с 895 голами. О величии этого достижения - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © nhl.com

Грандиозная ночь для Александра Овечкина в Нью-Йорке

Чуть менее 10 лет назад Александра Овечкина в одном из интервью спросили: есть ли шанс, что когда-нибудь рекорд Уэйна Гретцки падет и кому-то из игроков удастся сотворить невозможное – забить больше 894 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ. На что капитан «Вашингтона» ответил лаконично: «Нет, я думаю, этого не сделает никто».

Как же символично, что именно россиянин навсегда вписал свое имя в историю лиги, забросив вчера 895-ю шайбу в карьере. Причем, сделал это нападающий в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», забив вратарю Илье Сорокину. Занимательно, что ранее Овечкин никогда не отмечался голами в противостояниях с этим российским голкипером. А вчера именно Сорокин помог Ови насладиться историческим моментом – рекорд Гретцки пал на 27-й минуте второго периода, когда капитан «Вашингтона» со своего излюбленного «офиса» прошил вратаря «Айлендерс» кистевым броском в большинстве.

После того, как Овечкин забил, на лед выбежали все игроки «Кэпиталз». Было полное ощущение, что «столичные» радовались подвигу россиянина больше, чем когда-то победе в Кубке Стэнли в 2018 году. На мгновение «Ю-би-эс Арена» стала домом и для «Вашингтона». Казалось, что на трибунах не было ни одного человека, кто бы не скандировал «Ови, Ови», когда форвард готовился к церемонии награждения.

Фото: © Алексей Алексеев / РИА Новости

Во время своей речи Александр Овечкин сентиментально поблагодарил всех причастных к своему рекорду: вспомнил многолетних партнеров по команде – Никлоса Бэкстрема и Ти Джея Оши, поблагодарил за поддержку семью – жену, детей, маму, почтил память отца, который скончался не так давно. Не забыл подколоть и пропустившего гол Сорокина, с которым потом после матча сделал памятную фотографию. Спич Овечкина был действительно сильным и эмоциональным, а сам нападающий еле сдерживал слезы. Для него это был точно незабываемый и сердечный момент.

Фото: © Алексей Алексеев / РИА Новости

Овечкина поздравили с рекордом Майкл Фелпс, Леброн Джеймс, Майкл Джордан и Рустам Минниханов

Чтобы осознать, насколько фигура Овечкина велика в мировом спорте, достаточно упомянуть тех людей, кто поздравил его с побитием рекорда Гретцки. Капитану «Вашингтона» записали видео такие глыбы, как Леброн Джеймс (звезда клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»), Майкл Джордан (шестикратный чемпион НБА и экс-игрок «Чикаго Буллс»), Майкл Фелпс (23-кратный олимпийский чемпион, пловец). Были даже актеры Голливуда, в числе которых оказался, например, Стив Карелл.

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О российском сегменте селебрити даже и упоминать нет смысла. Вся Россия вчера праздновала великий рекорд Александра Овечкина, а президент КХЛ Алексей Морозов еще по ходу шестого матча серии плей-офф Кубка Гагарина между СКА и «Динамо» публично поздравил форварда «Кэпиталз».

«Поздравляю Александра Овечкина с рекордом по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Саша — легенда, его имя навсегда вписано в историю мирового хоккея. Он по-настоящему великий спортсмен: трудолюбивый, мастеровитый, упорный и целеустремленный. Уже второе десятилетие он является главным лицом российского и мирового хоккея. Желаю ему новых достижений, чтобы он радовал болельщиков своей феноменальной игрой!», – цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Отметились и в Казани. Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил совместное фото с Овечкиным. «Нормально играет парень. Проверял лично!» – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что руководитель Татарстана играл на одном льду с Овечкиным в сентябре 2010 года. Тогда состоялся благотворительный матч, в котором между собой встретились команды Овечкина и Ильи Ковальчука. На счету Минниханова в той игре было три гола и одна передача.

Фото: © Алексей Алексеев / РИА Новости

Что будет с карьерой Овечкина дальше?

В этом году Александру Овечкину исполнится 40 лет. К солидному юбилею нападающий сделал себе, пожалуй, лучший подарок в карьере. По действующему контракту с «Вашингтоном» форвард остается играть в НХЛ еще на один сезон, а что будет дальше – совершенно непонятно.

Сам Овечкин окончательно решения по поводу своего будущего пока не озвучивал. Хотя в последнем большом интервью Александра из его уст промелькнула мысль, что он был бы не против завершить карьеру в родном московском «Динамо». Было бы красиво, если по возвращении в Россию, Ови завоевал бы и Кубок Гагарина в довесок к Кубку Стэнли. Но это все лирика.

Ясно одно, что россиянин точно не собирается играть в супермена и к 40 годам изводить организм ради достижения отметки в 1000 голов в НХЛ. То, что Овечкин побьет в ближайшее время планку в 900 шайб – очевидно.

Вероятно, замахнется в этом сезоне он с командой и еще на одну победу в Кубке Стэнли. Нынешний состав «Вашингтона» впервые за много лет готов к триумфу. Уровень игры клуба в текущей регулярке впечатляет.

А большего Овечкину будто бы и не надо. Главное дело в карьере он уже сделал. Поэтому неудивительно, что когда американские и российские журналисты начали расспрашивать Ови о новой планке в 1000 голов, он с усталостью заявил, чтобы «ему дали отдохнуть, и он мог пережить случившееся».

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Рекорд Овечкина как точка отсчета в геополитическом потеплении отношений между Россией и США

В последнее время на фоне продуктивных телефонных разговоров президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа все чаще поднимается тема нормализации отношений между странами. Некоторые спортивные организации уже начали допускать российских спортсменов до международных соревнований, пусть и в нейтральном статусе.

Владимир Путин и Дональд Трамп месяцем ранее обсуждали возможный вариант проведения матча между сборными КХЛ и НХЛ. Если это мероприятие воплотится в реальность, его участником станет, безусловно, и Александр Овечкин.

В 2019 году Овечкин подарил Трампу игровой свитер Скриншот видео

Новый рекорд «великой восьмерки» стал достоянием как России, так и США. Одинаково Ови восхищались как в странах Нового, так и Старого света. Ни один поклонник хоккея вчера не был равнодушен к событию с участием прославленного нападающего. В эпоху непростой геополитической обстановки, на фоне санкций в отношении российского спорта рекорд Овечкина может стать отправной точкой к началу оттепели.

К слову, когда Дональд Трамп баллотировался в президенты, он тепло упоминал о любви к хоккею и даже лично назвал капитана «Вашингтона» и голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в числе своих любимых игроков.

В остальном, нет слов, чтобы еще раз подчеркнуть то, какую историю вчера сотворил Овечкин для мирового спорта. Путь легенды «Вашингтона» в НХЛ был труден, тернист, не так романтичен, как его обычно принято подавать. На форварда не раз и не два сваливались критика из-за стагнации его игры с годами.

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Журналисты, когда хоккеисту уже было далеко за тридцать, часто обвиняли Овечкина в том, как сильно он упростил свою игру и что с таким подходом побить рекорд Гретцки ему будет невозможно. А прошлый сезон вообще получился для Овечкина самым провальным в карьере, когда за более чем 40 матчей в регулярке нападающий отметился менее 10 голами. На результатах Ови тяжело психологически сказалась потеря отца.

Но, вопреки всей критике и гнусным разговорам, капитан «Вашингтона» оказался сильнее и побил-таки «вечный рекорд» Уэйна Гретцки, забив в нынешнем регулярном чемпионате уже 42 шайбы, и это, подчеркнем еще раз, в 39 лет!

Александр Михайлович, вы очень крутой.