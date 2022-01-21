«Феноменально заразен»: главный терапевт Минздрава РТ об «омикроне»

Как узнать «омикрон» и что делать заболевшему – несмотря на то что больные этим штаммом только начали появляться в РТ, медики уже представляют, как он будет проявляться и как его лечить. На вопросы агентства ответила главный терапевт РТ, профессор, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева.

Диана Абдулганиева: «Сказать, что клинические симптомы “омикрона” значительно отличаются от течения других штаммов, наверное, преждевременно» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Как протекает «омикрон»?

18 января стало известно, что омикрон-штамм уже в Татарстане, на тот момент в республике было зарегистрировано одиннадцать человек, болеющих этой разновидностью коронавирусной инфекции.

«Не надо забывать, что “омикрон” – это просто разновидность новой коронавирусной инфекции, поэтому сказать, что клинические симптомы “омикрона” значительно отличаются от течения других штаммов, наверное, преждевременно», – объяснила главный терапевт РТ Диана Абдулганиева.

Несмотря на то что «омикрон» только начинает хозяйничать на территории республики, врачи уже, что называется, знают его в лицо.

Будет отмечаться двухфазное течение заболевания: первая фаза – ковид-ОРВИ, вторая фаза – ковид-пневмония Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Что мы знаем? Мы знаем, что реже пропадают ощущение вкуса и обоняние – это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это затрудняет проведение дифференциальной диагностики с гриппом, который зашел в нашу популяцию, с другими респираторными инфекциями. Также будет отмечаться двухфазное течение заболевания: первая фаза – ковид-ОРВИ, вторая фаза – ковид-пневмония. По осторожным оценкам наших зарубежных коллег, которые столкнулись с этим штаммом новой коронавирусной инфекции где-то на полтора месяца раньше, чем мы, есть теоретическое обоснование того, что «омикрон» будет чаще задерживаться в верхних дыхательных путях, реже попадать в нижние дыхательные пути, потому что он не блокирует интерфероновую защиту, как это делали предыдущие штаммы», – рассказала Диана Абдулганиева.

Врачи напоминают татарстанцам, что ни в коем случае не стоит заниматься самолечением. Если температура держится выше 38,5 °C на протяжении двух дней, то необходимо обратиться к врачу.

Если температура держится выше 38,5 °C на протяжении двух дней, то необходимо обратиться к врачу Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Симптомы «омикрона»

«Самый характерный симптом “омикрона”, который мы наблюдаем, – это осиплость голоса, которая появляется среди полного благополучия, достаточно быстро появляется боль в задней стенке горла. И вот эта неожиданная осиплость голоса, которую многие пациенты связывают с тем, что много или долго говорили или разговаривали на холодном воздухе, затем выливается уже в другие респираторные проявления», – объяснила главный терапевт Минздрава РТ.

Чего ждут врачи от «омикрона» у взрослых

«Мы, прежде всего, относимся настороженно к очередной волне, которая нас всех ожидает, в силу одного простого обстоятельства – это действительно феноменальная контагиозность. И мы наблюдаем уже эти случаи, когда при распространении уханьского штамма, дельта-штамма такого мгновенного заражения людей, находящихся в одном помещении, не было», – рассказала Диана Абдулганиева.

При распространении уханьского штамма, дельта-штамма такого мгновенного заражения людей, находящихся в одном помещении, не было Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Врачи предполагают, что благодаря этой самой «феноменальной заразности» омикрон-штамма коронавируса одновременно будут страдать большое количество человек. И, конечно же, будут те, кто переболеет тяжело.

Согласно ежедневной статистике оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, рост заболеваемости в Татарстане уже начался – если 31 декабря заболевших было 85 человек в день, то 20 января их уже 112.

Как вести себя заболевшему коронавирусной инфекцией

По словам врачей, «омикрон» не дает себя распознать заболевшему вот так сразу с первого взгляда, поскольку популярный симптом – исчезновение обоняния и вкусовых ощущений – при новом штамме присутствует крайне редко.

«Омикрон» существенно чаще поражает детей и подростков Фото: pixabay.com

«Что бы мы советовали? Мы живем в январе 2022 года, и мы более вооружены диагностически. Есть экспресс-тест-системы, которые продаются в аптеках. Может быть, даже есть смысл в семье купить несколько тест-систем на случай, если ребенок придет из школы с температурой и головной болью, – “омикрон” существенно чаще поражает детей и подростков. На случай, если недомогание появилось у пожилых родственников или вы сами пришли с работы с недомоганием, быстренько сделали экспресс-тест – он абсолютно легко воспроизводим, для этого не нужно какого-то специального навыка», – посоветовала главный терапевт Министерства здравоохранения РТ.

Если экспресс-тест будет положительным, то в первую очередь, напоминают врачи, больного необходимо изолировать, всем остальным членам семьи надеть маски. Из квартиры, где находится больной, стоит максимально быстро изолировать людей с высокими рисками тяжелого течения любой инфекции, не только коронавирусной.

Если экспресс-тест будет положительным, то в первую очередь больного необходимо изолировать Фото: pixabay.com

«Имеет смысл дома в холодильнике держать интерназальные капли в нос “Гриппферон” – это можно начинать в первые сутки, жаропонижающее средство. В случае если температура субфебрильная, противовирусные препараты не назначаются. Сразу сообщить в поликлинику по месту жительства – у нас организованы кол-центры Минздравом РТ. И далее те алгоритмы оказания помощи, в которых мы живем последние два года», – напомнила Диана Абдулганиева.

Главный терапевт Минздрава РТ подчеркнула, что тем, кто уже вакцинировался от новой коронавирусной инфекции и у кого прошло полгода с того момента, именно сейчас необходимо привиться повторно. «Сейчас самое время для этого», – сказала Абдулганиева.