Феминистская оперная лаборатория «Умай» поставит спектакль на татарском языке

В Театре имени Тинчурина состоится премьера оперы «Ал яулык, зәңгәр шәл» («Розовый платок, синяя шаль»). За работу взялась феминистская оперная лаборатория «Умай», являющаяся уникальным образованием в области татарской театральной культуры. Она была сформирована в начале этого года на базе Тинчуринского театра.

Сюжет трехактной оперы «Ал яулык, зәңгәр шәл» вдохновлен мифологией татарского народа, а также жизнью и бытом татар начала XX века. Кроме того, опера не обошла и тему современных подвижниц татарского народа и даже образования.

Главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов разнообразность и несвязность тем объяснил тем, что опера состоит из трех частей, над которыми работали три команды. В каждой из них трудились разные поэтессы, драматурги и композиторы. Все они – женщины.

«Части оперы были написаны независимо друг от друга. Мы решили не ограничивать наших авторов темами – они сами их определили. Длительность каждой из частей оперы составляет приблизительно 20 минут. «Ал яулык, зәңгәр шәл» – первая работа лаборатории «Умай». В дальнейшем планируем, что ее участники попробуют свои силы и в других жанрах», – рассказал Туфан Имамутдинов.

Однако без мужской руки здесь не обошлось. Режиссерами оперы и музыкальным руководителем выступили мужчины. «Найти режиссеров-женщин не проблема. Но нам думается, что если бы постановкой оперы занялись только девушки – работа была бы не совсем полноценна, негармонична. В том, что к этому приложена и мужская рука – есть некоторый конфликт, полезный для творческого процесса», – пояснил Имамутдинов.

Премьера оперы состоится 30 июня.