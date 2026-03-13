Фелинолог Сиротина объяснила, как отучить кошку драть диван

Приучить кошку не драть диван или мебель можно, если подобрать подходящий тип когтеточки и использовать специальные спреи. Такие рекомендации в беседе с «Татар-информом» дала фелинолог Ангелина Сиротина.

По ее словам, существует два типа когтеточек – вертикальные и горизонтальные. Выбор зависит от предпочтений животного.

«Вертикальные – когда кошка любит точить ногти на диване, на углах мебели. Некоторые кошки любят точить коготки горизонтально – на ковриках или на полу. В этом случае нужно приобрести горизонтальный тип когтеточки», – пояснила специалист.

Она также рекомендовала использовать спреи на основе кошачьей мяты или валерьянки для приучения к когтеточке. Когда кошка пытается точить когти в неположенном месте, нужно аккуратно взять ее, опрыскать когтеточку спреем и показать, где это делать можно.

Если животное упорно выбирает одно и то же место, можно временно закрыть к нему доступ и обработать его запахом, неприятным для кошки.

«Это запах, который с точки зрения кошки является неприятным, например, цитрусовые, хвойные запахи, аромамасла или ваши духи», – добавила фелинолог.

Кроме того, специалист напомнила о необходимости стричь кошке когти раз в две недели. Особенно это важно для пород с короткой мордочкой – персов и экзотов.

«Если вы этого не делаете, кошка грызет себе когти. А это не очень приятный для них процесс. У пород с короткой мордочкой, которые не могут даже сами их себе грызть, бывают случаи, когда задние когти врастают в подушечку пальца, и владельцы замечают это, когда животное уже начинает хромать», – предупредила Сиротина.