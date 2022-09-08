Фельдшеры спасли жизнь казанца, который потерял сознание и перестал дышать

29 августа житель Казани вызвал скорую помощь, жалуясь на боли в сердце и высокое давление. На место сразу же выехала бригада фельдшеров Денис Аминов и Мария Пестова.

Приехав, они с первых минут начали слаженную работу. Мария накладывала электроды электрокардиографа на тело пациента, а Денис расспрашивал пациента: мужчину впервые в жизни после нагрузки начала беспокоить давящая боль в груди, которая длилась около получаса.

Внезапно на полуслове пациент потерял сознание и перестал дышать. В этот момент на ЭКГ-пленке была зафиксирована фибрилляция желудочкой – нарушение ритма, которое часто приводит к смерти.

Но не в этом случае – фельдшеры сработали оперативно. Они начали реанимационные мероприятия, провели дефибрилляцию, и у мужчины восстановился сердечный ритм, он начал дышать, а давление вернулось в норму.

В дальнейшем ЭКГ-исследовании были обнаружены признаки обширного инфаркта миокарда. Мужчину доставили в кардиореанимационное отделение МКДЦ, ему вовремя провели стентирование коронарных артерий. Теперь его жизни ничего не угрожает.

Благодаря слаженной работе фельдшеров Марии Пестовой и Дениса Аминова в первые минуты заболевания человек остался жив. Об этом сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения по Казани.