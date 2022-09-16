Фельдшеры скорой Казани «завели» сердце мужчины после остановки

Житель Казани 69 лет обратился на городскую станцию скорой медицинской помощи с жалобами на боли в сердце, жжение и слабость. Через десять минут бригада из фельдшеров Резеды Залиевой и Ильмиры Хабибуллиной прибыла на место вызова и впоследствии сумела спасти пациента, рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения столицы Татарстана.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Казани

После осмотра, сбора жалоб и анамнеза медики сняли ЭКГ. Обследования показали, что у казанца острый инфаркт миокарда.

Осмотр завершился, и состояние пациента, по его словам, неожиданно улучшилось. Поэтому фельдшерам потребовалось время, чтобы убедить горожанина, что в автомобиль скорой его можно отнести исключительно на носилках.

Внезапно на лестничной площадке первого этажа пациент захрипел и потерял сознание, пульс у него не определялся. В течение одной минуты его донесли до кареты скорой. Медики в срочном порядке произвели дефибриллятором разряд мощностью 200 джоулей. После второго такого разряда у больного появился пульс и дыхание.

Казанца быстро доставили в сосудистый центр 7-й городской больницы. Там он пришел в сознание и с удивлением расспрашивал, что случилось и как он оказался в клинике.

«Результатом четкой работы в команде фельдшеров Резеды Залиевой и Ильмиры Хабибуллиной стала спасенная жизнь», — отметили в горздраве.