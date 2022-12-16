Фельдшеры скорой Казани завели сердце 34-летнему мужчине с тяжелым инфарктом

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Медики скорой помощи Казани спасли мужчину с трансмуральным инфарктом миокарда. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

Диспетчеру поступил звонок. Мужчина жаловался на сильные боли в животе. Бригада скорой медицинской помощи сразу же выехала на вызов.

Фельдшеры Оксана Барышева и Гузель Закирова прибыли на место, где их ожидал 34-летний пациент. Он метался от болей, как болит и где описать никак не мог.

«Медики незамедлительно приступили к осмотру. Давление не определялось. На ЭКГ выявили трансмуральный инфаркт миокарда с подъемом. Это наиболее тяжелая форма некроза кардиальной мышцы, при которой поражаются все слои сердца», – рассказали в пресс-службе горздрава.

Во время осмотра состояние молодого человека резко ухудшилось, потерял сознание, у него пропал пульс, дыхание остановилось. Фельдшеры незамедлительно начали проводить реанимационные мероприятия.

На ЭКГ зафиксировали фибрилляцию желудочков, медики достали дефибриятор. Фельдшеры трижды ударили током мужчину, не прерывая сердечно-легочную реанимацию.

«Благодаря четким и слаженным действиям медиков, ритм сердца восстановился. На машине скорой помощи его доставили в кардиореанимационное отделение, где после проведенного лечения успешно выписали домой», – рассказали в пресс-службе горздрава города.

